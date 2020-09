Nákup akcií britské pošty už vydělal Křetínskému 2,7 miliardy. Teď chce navýšit podíl v řetězci Metro

Podnikatel a český miliardář Daniel Křetínský nákupem akcií britské pošty Royal Mail už vydělal 93,1 milionu liber (2,7 miliardy korun), napsal web listu The Times. Křetínský začal akcie nakupovat za nejpřísnějších protikoronavirových opatření, kdy akciové trhy prudce klesaly. Svůj podíl budoval od března do července a do akcií vložil kolem 213 milionů liber. Zároveň společnost EPGC, vlastněná Křetínským a slovenským finančníkem Patrikem Tkáčem, oznámila záměr na převzetí akcií německého řetězce Metro, který v Česku vlastní velkoobchody Makro.