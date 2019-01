Z Křetínského se stal mediální magnát, za miliardy kupuje síť rádií včetně Frekvence 1 či Evropy 2

Společnost působí ve 40 zemích světa a její činnost je rozdělena do čtyř hlavních divizí: vydavatelská (Lagardère Publishing, součástí je jedno z největších vydavatelství Hachette Livre), Lagardère Travel Retail provozuje převážně obchody na letištích a nádražích (například Relay), do Lagardère Active patří celá řada novin, časopisů a rozhlasových či televizních stanic a Lagardère Sports and Entertainment podniká v oblasti sportu a zábavního průmyslu.