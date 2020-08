Na stavbě nového bloku Dukovan se vystřídá asi pět tisíc lidí. Začít by se mělo v roce 2029

Na stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany se podle dosavadních předpokladů firmy ČEZ vystřídá okolo pěti tisíc pracovníků dodavatelských firem. Profese se budou střídat, ve špičce by tak na staveništi mohlo být najednou asi 1500 lidí. Uvedl to Petr Závodský, generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II (EDU II), která stavbu bloku připravuje.