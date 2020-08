přehrát video Obce dostanou během příštího týdne peníze za koronavirové ztráty, potvrdila Schillerová

„Dala jsem pokyn svým kolegům, aby v pondělí připravili podklady k tomu, abych podepsala příslušný převod z bankovních účtů. To znamená, že v průběhu příštího týdne by to obce obdržely,“ říká ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová. Obce by od státu měly na kompenzacích získat přes 13 miliard korun. Podle propočtů Svazu měst a obcí ale dopad na obecní rozpočty převýší minimálně dvojnásobek, tedy více než 30 miliard. A tak řada původně plánovaných investic se letos neuskuteční. Odpadne tak například rekonstrukce bytů pro seniory v Božanově na Broumovsku. „V případě, že celoroční propad bude o víc jak deset procent daňových příjmů oproti roku 2019, říkám na rovinu, nebudeme schopní to ufinancovat,“ varoval už 5. června starosta Božanova Karel Rejchrt (nez.). Podobně o pár dní dříve starostka obce Jeřišno Dagmar Vaňková (nestr.) potvrdila, že v jejich případě bude muset počkat oprava požární nádrže, byť už je podle ní v havarijním stavu. „Bohužel určitě opravu pro letošek odložíme,“ uvedla. Obec Zvole chtěla podle tamního starosty Miroslava Stoklasy (nestr.) investovat do nového obecního úřadu a už pořídila i pozemek na návsi obce – nyní ale stavbu odkládají.

Do těchto i dalších obcí by už příští týden ale měly přijít peníze z kompenzací. Třeba pro obec s třemi stovkami lidí to dělá 375 tisíc korun. „Na počet obyvatel každá obec dostane 1250 (korun na osobu) a celkově to bude státní rozpočet stát 13,4 miliardy, které jdou na obce. A já věřím, že je smysluplně využijí zejména na investice,“ uvedla k tomu ministryně financí. Právě investice ale některé obce pro letošek zastavily. Podle některých kritiků totiž trvalo dlouho, než bylo jasné, kolik a kdy dostanou. „Teď už to s investicemi na tento rok bude horší a nebudeme si nic nalhávat, právě investice obcí a krajů jsou podstatné pro to, aby se ekonomika mohla šikovně startovat – a to se teď úplně nepovedlo,“ říká místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý.

Fakta Jak se snižují příjmy vlády, krajů i obcí Jak se snižují příjmy vlády, krajů i obcí Celostátní výběr daní od ledna do konce července klesl na necelých 972 miliard korun. Meziročně o 82 miliard méně. A je to dokonce méně než předloni.

Propad zaplacené DPH - oproti loňským sedmi měsícům suma spadla o 10 miliard na 234 miliard korun.

Inkaso spotřebních daní - z alkoholu, pohonných hmot nebo tabáku - je meziročně taky nižší. A to skoro o šest miliard.

Výrazně klesly i odvody z příjmů. Loni zaplatily fyzické a právnické osoby přes 240 miliard - letošní inkaso činí necelých 189 miliard.

Výběr daně z nabytí nemovitých věcí meziročně klesl dokonce o polovinu. Kvůli tomu, jak krize ochromila trh s nemovitostmi.