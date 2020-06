Lidé pracující na dohodu by mohli dostat až 31 tisíc, připustila Schillerová po jednání s Piráty

„Je to skupina, na kterou se zapomnělo. Chceme to napravit. Chceme pro ně připravit kompenzaci, která by byla v částce zhruba 350 korun za den zpětně od 12. března do 8. června,“ řekla o lidech pracujících na dohodu ministryně Schillerová.

Kdo by měl nárok na kompenzaci v plném rozsahu, dostal by přes 31 tisíc korun. Ministryně financí odhadla, že by na náhradu mělo nárok asi 105 tisíc lidí, náklady pro stát se podle ní budou pohybovat mezi 1,7 a 2,1 miliardy korun.