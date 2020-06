Část poslanců navrhuje zvýšit daňovou podporu důchodového spoření

Například Kateřina Procházková, která by měla jít do důchodu zhruba za sedm let, si každý měsíc ukládá na penzijní spoření tři tisíce korun. To je maximální částka, kterou dnes stát přímo i daňově podporuje.

V případě zvýšení daňové podpory by si přitom paní Procházková ráda platila na důchod víc. Nyní se jí spořit vyšší částku nevyplatí. „Já bych v důchodu chtěla ještě trochu žít, a ne živořit. Samozřejmě se dá spořit i jiným způsobem, ale pro mě je státní zastřešení jistota,“ uvedla.