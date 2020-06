Česká antivirová společnost Avast se dostala do prestižního indexu londýnské burzy

V květnu 2018 se akcie Avastu začaly obchodovat i na Londýnské akciové burze (LSE). Jednalo se o jednu z největších primárních emisí akcií technologické firmy na londýnské burze vůbec. Nabídková cena ohodnotila celý podnik na zhruba 2,4 miliardy liber (71,7 miliardy Kč). Firma plánovala primární nabídku už v roce 2012 ve Spojených státech, ale kvůli podmínkám na trhu od plánu ustoupila. Avast nyní přibyl do prestižního indexu londýnské akciové burzy FTSE 100 a je tak první českou firmou v tomto indexu. Podle serveru Patria je to zároveň vůbec poprvé, co v indexu FTSE 100 figuruje společnost se sídlem v jednom z bývalých evropských sovětských satelitů.