Poslanci posuzují novelu o ČNB. Zvažují, jak velkou moc nad hypotékami má centrální banka získat

„Může dojít ke zhoršení ekonomické situace a to je důvod, proč zavádíme tyto makroobezřetnostní ukazatele. Aby banky v horších časech nezvyšovaly podíl špatných úvěrů třeba tím, že by klienti neměli na splácení těchto úvěrů,“ řekl viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký.

Na trhu však ceny nemovitostí stále rostou, a tak stoupá i částka, kterou si lidé v průměru na bydlení půjčují. Tohoto trendu se ČNB obává a chce větší pravomoci.

Podle mluvčí ČNB Markéty Fišerové zůstávají úvěry na bydlení nadále levné a ani regulaci hypoték nepovažuje centrální banka za zásadní zdroj nedostupnosti bydlení. Tím je nedostatečná nabídka bytů, uvedla mluvčí pro agenturu ČTK.

Poslanci požadují změny v novele

Návrh novely stále odmítá ODS, která požadovala dokonce jeho zamítnutí. Vstřícnější jsou komunisté. „Budeme zvažovat, zda ho korigovat, či nikoliv. Opodstatnění to ale má, ta obava je na místě, jsou tady negativní příklady z nedávné minulosti,“ zmínil místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

„Ta doporučení fungují, není důvod je překlápět do zákonné podoby a čekat, že ČNB bude ještě přísnější. Vzhledem k tomu, jak kvalitní bankovní sektor máme, k tomu není důvod,“ podotkl další místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).

Kritické jsou také další opoziční strany a plánované rozšíření kompetencí centrálních bankéřů chtějí omezit. „Chtěli bychom vyškrtnout některé pravomoci, které si chce nově ČNB uzurpovat. Pokud nebudou přijaty naše pozměňovací návrhy, co jsme předložili a předložíme, tak novelu nepodpoříme,“ uvedl člen rozpočtového výboru Tomáš Martínek (Piráti).

V novele uvedená mírnější pravidla pro lidi do 36 let chce ještě dál změkčit – spolu s Piráty i dalšími poslanci – také člen rozpočtového výboru Patrik Nacher (za ANO). „Podle novely by oba měli být v této věkové kategorii. Náš návrh spočívá v tom, že jeden z páru by měl věk do 36 let,“ přiblížil.

K debatě nad novelou se rozpočtový výbor znovu vrátí 18. března.

Babiš chce jednat o postupu bank s Rusnokem

Situaci na trhu s bydlením chce řešit s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem premiér Andrej Babiš (ANO). Probrat hodlá hypoteční politiku bank s ohledem na dostupnost bydlení.

Finanční instituce se podle Babiše obávají realitní bubliny, a proto požadují vyšší zajištění hypoték. Premiér ale uvedl, že banky musí u hypoték nést riziko podnikání. „ČNB je nezávislá, ale je skutečně potřeba, aby banky měly svoji strategii a byly vstřícné vůči lidem,“ řekl Babiš pro Blesk.cz.

Podle něj je zásadní budovat dostupné byty pro mladé rodiny. Hlavní roli by v tom podle premiéra měla mít města. Apeloval na ně, aby využila vládní program Výstavba s dotacemi a úvěry na sociální a dostupné byty. Podle agentury ČTK zmínil i možnost daňového zvýhodnění pro pořízení prvního bydlení, které by se nevztahovalo na nákup investičních bytů.