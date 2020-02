Kvůli koronaviru zřejmě zlevní ropa. Čínská poptávka klesá o tři miliony barelů denně

V reakci na pád ceny ropy podle zdrojů agentury Reuters zvažují tak OPEC a jeho spojenci, že místo schůzky plánované až na březen se setkají už 14. a 15. února. Podle zdrojů Reuters by se mohli dohodnout na snížení těžby ropy o dalších 500 tisíc barelů denně ze stávajících 1,7 milionu barelů.

O tom, zde půjde o pokles v řádu desetníků, nebo korun, rozhodne podle něj rozsah dalšího šíření nákazy a také to, jak nyní na situaci zareaguje kartel OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu) a jeho spojenci. „Řádné zasedání má OPEC naplánováno na začátek března, avšak zejména Rijád tlačí na to, aby se klíčoví světoví těžaři sešli už dříve. Saúdská Arábie může propadem cen ropy ztratit zřejmě nejvíce,“ uvedl.

„V uplynulém týdnu benzin zlevnil o 12 haléřů na litr, nafta o 17. Na další, masivnější zlevnění se mohou čeští řidiči těšit v příštích zhruba dvou týdnech, kdy se efekty hrozby koronaviru výrazněji promítnou do cen u českých čerpacích stanic,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

„Propad cen ropy se na českých čerpacích stanicích projeví svižnějším tempem zlevňování pohonných hmot. V tomto týdnu očekávám pokles cen benzinu a nafty v rozsahu přibližně 30 až 40 haléřů, v podobném duchu by se mělo snižování cen pohybovat také v příštím týdnu,“ řekl analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Deník The Wall Street Journal informoval o další variantě škrtů. Podle ní by těžbu přechodně snížila sama Saúdská Arábie, tedy největší těžařská země kartelu, a to o celý milion barelů denně.

Kovanda také podotkl, že podle odhadů expertů, které citovala agentura Bloomberg, klesá v tuto chvíli čínská poptávka po ropě o tři miliony barelů denně. „To odpovídá zhruba 20 procentům celkové čínské poptávky, neboť země denně spotřebuje zhruba 14 milionů barelů. Čína je od roku 2016, kdy překonala USA, největším světovým dovozcem ropy,“ uvedl Kovanda.

Hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk připomněl, že pohyby ceny ropy se projevují v cenách benzinu v Česku se zpožděním jednoho až dvou týdnů. Výrazný pokles cen pohonných hmot v Česku kvůli koronaviru v tuto chvíli neočekává. „Citelnější zlevnění bych předpokládal, až pokud ropa zamíří ještě dál dolů,“ uvedl Vlk.