Vláda připravuje prodej kovů ze státních rezerv. Nejdříve se musí zjistit jejich současná kvalita a cena

Vláda pokračuje v přípravě na prodej kovů ze státních rezerv. Ve čtvrtek začali experti odebírat jejich vzorky. Stát by se podle plánů kabinetu měl celkem zbavit rezerv za víc než dvě miliardy korun. Opozice to kritizuje a tvrdí, že země by je v budoucnu mohla potřebovat.