Ropa kvůli napětí na Blízkém východě zdražila, barel stojí přes 70 dolarů. Stoupá i cena zlata

Ceny ropy na počátku nového týdne rostou o více než dvě procenta a ropa Brent stoupla nad 70 dolarů za barel. Mohou za to prohlášení ze Spojených států, Íránu a Iráku po zabití íránského generála, která zvyšují napětí na Blízkém východě. To také žene vzhůru cenu zlata, která se vyšplhala na nejvyšší úroveň téměř za sedm let. Na rekord vystoupila rovněž cena palladia.