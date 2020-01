Nástupce zabitého íránského velitele Solejmáního pohrozil USA odvetou

Nový velitel íránských jednotek Kuds Esmáíl Káaní ve státní televizi řekl, že jeho cílem je vytlačit Spojené státy z regionu. USA by tak měly pykat za to, že nechaly v Iráku zabít jeho předchůdce Kásima Solejmáního, s nímž se v pondělí v Teheránu rozloučí davy lidí. Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil „velkou odvetnou akcí“ v případě, že by Írán zaútočil na americké cíle. Do Iráku pak vzkázal, že pokud země vypoví americké vojáky, uplatní vůči němu sankce.