Podmínky v tuzemském průmyslu se zhoršují, některé podniky propouštěly

„Tato úroveň sentimentu ovšem neodpovídá skutečnému stavu ekonomiky. Ostatní data ukazují nadále solidní výkon. Můžeme proto očekávat, že i tuzemští podnikatelé se přestanou výraznějšího zpomalení obávat, a jejich nálada by se tak mohla zlepšovat,“ dodala.

Prosincový průzkum i podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče naznačuje, že tuzemský zpracovatelský průmysl si na návrat k růstu ještě nějakou dobu počká. „Respektive, že se žádné výraznější zlepšení pro nejbližší měsíce nerýsuje. Zároveň se ale i nadále domnívám, že zhoršování situace v tuzemském průmyslu již nebude dále eskalovat,“ říká Jáč.

Zvláště v souvislosti s tím, jak se zlepšují zprávy ohledně obchodních jednání na ose USA–Čína, by se mohl začít zlepšovat sentiment také v západoevropském průmyslu. „A to včetně Německa, z čehož by měli profitovat i výrobci ve středoevropském regionu, dodává Jáč.