Jak navýšit rodičovskou: pozor na přelom roku a čtvrté narozeniny

Aby se to nestalo, musí lidé požádat o navýšení. To provází již platná pravidla. „Změnu volby výše rodičovského příspěvku lze učinit jedenkrát za tři měsíce. Pokud tedy ještě neuplynula tato doba, možné to není. Jestliže rodič žádal o změnu výše příspěvku před více než třemi měsíci, je možné částku upravit. O změnu volby nelze žádat zpětně. Pokud chce rodič změnit výši například od ledna, musí o změnu v lednu požádat. Jinak může být provedena až od měsíce, ve kterém o ni požádal, v případě, že uplynuly tři měsíce od poslední volby,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Kdo dočerpá v prosinci, nemá na vyšší příspěvek nárok

Pozor by měli dávat i rodiče, kteří současnou částku 220 tisíc korun mají dočerpat v tomto roce. Na navýšený příspěvek totiž budou mít nárok jen ti, kteří na výplatu měsíční částky dosáhnou v lednu 2020. I tento problém lze řešit úpravou měsíčních výplat podle výše popsaných pravidel.

„Všichni příjemci rodičovského příspěvku, kterých se úprava dotkne, obdrží po zveřejnění novely zákona o státní sociální podpoře ve Sbírce zákonů od Úřadu práce informativní dopis, ve kterém najdou veškeré potřebné informace,“ slibuje Beránková.

Na rodičovský příspěvek má nárok každý rodič, kterému se narodí dítě, případně ho adoptuje. V případě, že má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může začít příspěvek pobírat po ní. V opačném případě lze rodičovský příspěvek pobírat ihned po narození dítěte. Je třeba o něj zažádat na Úřadu práce a lze ho pobírat do dovršení čtyř let dítěte.

Navýšení příspěvku neovlivňuje současnou praxi žádání o peníze. Noví žadatelé tedy nadále musí vyplnit žádost o rodičovský příspěvek a potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Jejich vzory si mohou stáhnout na webu Úřadu práce.