Umělá inteligence už nebude jen virtuální záležitostí, přiblížíme ji všem, slibuje Havlíček

Dodal, že v praxi půjde o to, aby umělá inteligence přestala být jen virtuální záležitostí a co nejvíce se přiblížila občanům, firmám i organizacím. „Chceme, aby si každý uvědomil, že může být součástí umělé inteligence, protože během jedné generace by přibližně polovička pracovního trhu měla být pokrytá právě nástroji umělé inteligence,“ vysvětlil ministr.

„Bez tohoto se nedá hnout dál, protože Česko v této oblasti sehrává velmi výraznou roli ve světě. Chceme jasně všem deklarovat, že táhneme za jeden provaz, že vědecká pracoviště spolupracují, že jsme se shodli na národním tématu, které budeme dále rozvíjet na úrovni vědecké a výzkumné, stejně tak, že oblast budeme prezentovat na evropské úrovni a že umělou inteligenci budeme transferovat do průmyslu a do podnikatelské sféry,“ dodal Havlíček.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček pak připomněl, že je potřeba uvažovat i o etických rizicích a problémech, které v této souvislosti může umělá inteligence přinést. „Aby se z dobrého sluhy nestala zlým pánem,“ uvedl.

ČVUT teď podle něho začíná připravovat projekt, ve kterém usiluje o bezpečnost a zlepšení života lidí s celoevropským dosahem. „Není to záležitost jen jedné univerzity, která je těžištěm spolu s dalšími významnými pracovišti výzkumu a vzdělávání v oblasti umělé inteligence, ale snažíme se vybudovat síť, která bude napříč Evropou spojovat excelentní pracoviště schopná rozvoje vzdělávání a aplikace umělé inteligence. V této věci jsme zvolili několik oblastí, do kterých se bude aktivita soustředit,“ přibližuje záměry rektor.

V praxi půjde například o to, aby špičková česká vědecká pracoviště vytvářela technologie, jež budou pomáhat lékařům při čtení rentgenových snímků, rozdávání léků v nemocnicích nebo navrhování správné léčby i prevence. Ve školství by se pak podle Havlíčka díky umělé inteligenci měla odbourávat administrativa – nebudou například papírové třídnice a omluvenky nebo se automaticky budou opravovat písemné práce.

„Počítač sám vyplní daňové přiznání, umělá inteligence pohlídá lhůty pro povinné odvody. A nepochybně to bude klíčový nástroj při službách v nákupech, například se vytvoří algoritmy a technologie, aby si systém zapamatoval, co spotřebitel kupuje. Bude to klíčové i v dopravě, v horizontu deseti patnácti let nás čeká autonomní řízení vozidel…,“ konkretizoval dále Havlíček.