Mnoho plechovek končí v netříděném odpadu. Podle ekologů by pomohly zálohy, stát chystá více kontejnerů

Mnoho plechovek od nápojů končí v netříděném odpadu. Podle ekologů by pomohly zálohy jako u PET lahví

„Hliník samotný má největší dopad na životní prostředí ze všech nápojových obalů vůbec,“ upozorňuje odpadový expert z Arnika Milan Havel. Podle ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové totiž při rozkladných fázích na skládkách přispívá k tvorbě metanu.

„Zatím jsme sběru kovů nevěnovali takovou pozornost. Ta síť kontejnerů není tak zahuštěná, což je vzhledem k tomu, že je hliník velmi dobře recyklovatelný materiál, skutečně škoda,“ dodává Jonášová.

Češi přitom patří v rámci celé EU k nadprůměrným třídičům odpadu: díky tomu se u nás recykluje přes 90 procent obalů z papíru a tři čtvrtiny sklenic a lahví. Podobné je to i s kovy. Jenže konkrétně u hliníku, ze kterého se vyrábějí plechovky, je to jen 20 procent.

Rezervy přiznává i stát, ministerstvo životního prostředí chce proto více šedých kontejnerů v ulicích. „Budeme muset ještě významně zapracovat, podporujeme obce v rozšiřování sítě. Například jen v Praze je téměř tisíc kontejnerů na tříděný sběr, ale je to pro nás ještě výzvou,“ dodává ředitel odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí Jaromír Manhart.

Třídění papíru nebo skla má mnohem delší tradici – navíc i sešlapaná PET lahev je pořád dost velká na to nacpat ji doma do koše, a tak spíš skončí ve žlutém kontejneru. Naproti tomu zmačkaná plechovka moc místa nezabere a za speciální cestu k této popelnici nebo do sběrného dvora lidem tolik nestojí.

Ekologové vyzývají k zálohování plechovek i PET lahví

Podle ekologických organizací by tak pomohly zálohy. Institut cirkulární ekonomiky ostatně v červnu vyzval vládu, sněmovnu i Senát k doplnění zálohování nápojových PET lahví a plechovek do nově vznikající odpadové legislativy. Projednávaný zákon totiž nepočítá s plošným zavedením záloh, ale nezakazuje, aby se pro ně jednotlivě rozhodli výrobci.