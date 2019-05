Družbou znova proudí ropa do Evropy

Země napojené na ropovod proto zastavily dovoz ruské ropy. To přispělo k růstu globálních cen ropy na nejvyšší hodnotu za šest let a přimělo rafinerie v zemích, které ropovod obsluhuje, obstarat si náhradní dodávky.

Do ropovodu Družba, kterým teče z Ruska přes Bělorusko ropa i do České republiky, se koncem dubna dostala ropa s vysokým obsahem organického chloridu, který mimo jiné způsobuje korozi a při vysokých teplotách může vytvářet jedovatý chlór.

„Ve 14:35 (13:35 SELČ) Ukrtransnafta obnovila přepravu ropy k evropským zákazníkům prostřednictvím ropovodu Družba,“ uvádí se v prohlášení. Podle firmy k tomu přispěli odborníci z maďarské ropné firmy MOL. Ti provedli dodatečné analýzy ropy, která je v současnosti v potrubí, a potvrdili, že jsou připraveni ji přijmout.

Bělorusové chtějí odškodnění

Ukrajina nyní oznamuje, že strategická surovina Družbou již znovu proudí do centrálních částí starého kontinentu – a děje se tak ve stejnou chvíli, kdy znečištění ropy komentuje běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Právě v Bělorusku se totiž Družba rozděluje na dvě větve – severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.

Minsk také ruskou ropu zpracovává a ropné produkty pak prodává do zahraničí. Již koncem dubna země odhadla, že její ztráta ze snížení vývozu ropných produktů bude 100 milionů USD (2,3 miliardy korun). Nyní Lukašenko prohlásil, že škody, které znečištěná ropa jeho zemi způsobila, jsou obrovské a že čeká odškodnění.

„Právě teď hodnotíme škody, škody na potrubí, zařízení ropovodu (včetně čerpadel na zařízení a podobně) a v ropných rafineriích jsou obrovské,“ sdělil Lukašenko. Podle něj mohou náklady na odstranění škod dosáhnout stovek milionů dolarů a doufá, že Rusko tyto náklady nezpochybní.