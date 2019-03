Lidé zatím odevzdali polovinu daňových přiznání. Na podání mají ještě týden

Loni Finanční správa evidovala zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od firem.

Stejně jako v předchozích letech jsou v posledním týdnu před termínem prodlouženy otevírací doby míst, kde lze daně podat. Od pondělí do 29. března tak budou k dispozici podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 8:00 do 17:00. Poslední den, 1. dubna, od 8:00 do 18:00.

K dnešnímu datu je odevzdáno 1 236 011 přiznání k dani z příjmů za rok 2018.



Z toho podání fyzických osob činí 1 092 640 a podání právnických osob činí 143 371.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze odevzdat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Zároveň je i letos k dispozici zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky, který mohou vyplnit a odevzdat ti, kteří měli v roce 2018 příjmy jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Kdo měl navíc příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít čtyřstránkový formulář.