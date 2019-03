Krize na obzoru? Spíše politická než ekonomická a politici ji mohou odvrátit, soudí ekonomové

„Je to krize do velké míry politická – byť ty dva světy nikdy nelze úplně oddělit. Kdybychom si sedli ke stolu, kde by byli Trump, Juncker a Mayová, a dohodli se, že se máme všichni rádi, skončíme s obchodním válčením a brexit vyřešíme tak, jak je nejlepší – ne z hlediska politiky, ale z hlediska ekonomiky – tak během jednoho odpoledne máte vyřešenu velkou porci toho, co tlačí globální ekonomiku dolů,“ míní ekonom.

Podle Lukáše Kovandy je současná situace svérázná tím, že problémy nevycházejí ani tak z toho, co se děje na trzích, jako spíše z toho, co se děje v politice.

Podobně smýšlí bývalý viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka. Současné nálady na trzích se podle něj „dají snadno překonat jedním novinovým titulkem“. Věří přitom, že jsou si politici dobře vědomi své odpovědnosti a toho, co hrozí, pokud by problémy nevyřešili – co hrozí jejich zemím a ekonomikám i co hrozí jim samotným ve vztahu k voličům.

Politici vědí, co jim hrozí, věří ekonomové

Za vhodný příklad považuje Kysilka brexit. „Čísla svázaná s tvrdým brexitem jsou opravdu hrozivá. Británie má 50 procent svých vývozů za zeměmi EU. Čísla zná celý kabinet a všichni politici v Británii. Symetricky to platí na naší straně. My bychom byli také postiženi, 200 miliard našich přímých vývozů do Británie a dalších 100 miliard nepřímých přes Německo, Rakousko, Francii – je něco, co by tady možná ukrojilo jeden procentní bod z našeho růstu,“ upozornil. Očekává proto, že „tato tvrdá ekonomická čísla ukázní politiky na obou stranách“.

A příznivá očekávání mají ekonomové i ohledně obchodní války se Spojenými státy. Očekávají její utlumení vzhledem k tomu, že za rok a půl budou v USA prezidentské volby. Donald Trump tedy zřejmě bude opatrný. „Jeho ochota pustit se do obchodních válek je u bodu mrazu, což je dobrá zpráva,“ přepokládá Pavel Kysilka.