Šperkař, který věří na náhodu. Našla mu profesi a pomáhá mu v práci

Přiznává, že hodně pracuje s náhodou. „Mám rád, když mi šperk sám roste pod rukama, nechávám ho dělat, co chce,“ vysvětluje. Nejčastěji používá stříbro a slitiny zlata v různých ryzostech a barvách. Rád také pracuje s organickým materiálem jako je dřevo nebo kosti, využívá i koňské žíně.

Živí ho hlavně výroba zásnubních prstenů na zakázku. Pokud snoubenci chtějí, mohou si je v dílně i sami vyrobit. „Samozřejmě s mojí asistencí, je to na dva dny. Funguje to tak, že se tady sejdeme před vlastním termínem, vymyslíme koncept prstenu, jak by měl vypadat, zvážíme materiál…“ popisuje.

Za dva roky se staly aspoň na chvíli šperkaři už desítky snoubenců. A workshopy Jana Vlasáka se rychle plní i letos.