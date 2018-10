Brambory těžce snášely letošní tropy. Úroda bude o čtvrtinu menší

„Až spotřebitelé vyčerpají tuzemskou úrodu, budou se prodávat brambory dovozové, což povede ke zdražení. Po novém roce by tak mohla výkupní cena brambor vzrůst na sedm korun za kilogram,“ odhadl předseda svazu s tím, že v současnosti činí 4,5 koruny. Zákazníci v obchodech brambory v průměru pořídí za zhruba 16 korun za kilogram, podle odhadu místopředsedy svazu Vlastimila Rasochy by mohla cena stoupnout o 30 procent.

Podobně horší úrodu měli i velcí evropští producenti jako Německo, Velká Británie, Belgie nebo Francie, kde byl pokles úrody dokonce ještě větší. Podle producentů se tak do Česka letos nebudou dovážet brambory za „dumpingové“ ceny, v zahraničí se podle Rasochy prodávají o 30 až 50 procent dráže než v České republice. Přesto by brambory měly podle svazu zůstat nadále nejlevnější zeleninou.

Stát chce zvětšit plochu, na které se pěstují brambory

Ministerstvo zemědělství by podle schválené strategie chtělo, aby do roku 2030 bylo osázeno bramborami celkem 27 tisíc hektarů půdy, z toho na 21 tisících hektarech by mělo jít o brambory konzumní a zbytek by měly pokrývat brambory na škrob.

Pěstování brambor stát podporuje finančně, kromě přímých plateb na plochu, na které mají nárok všichni zemědělci, také penězi na produkci citlivých komodit. Ročně jde o 135 milionů korun. „V loňském roce tak resort podpořil téměř šest tisíc hektarů brambor pro výrobu škrobu částkou 13 743 korun za hektar a přes 10 tisíc hektarů konzumních brambor částkou 4777 korun za hektar,“ uvedlo ministerstvo.