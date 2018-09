Heren a kasin v Česku ubývá. Situace se ale liší město od města

V Kralupech nad Vltavou ve středních Čechách v centru zase sice žádné herny nemají, poblíž je jen jedno kasino, ale jinak jsou podle mluvčího Kralup nad Vltavou Aleše Levého spíše na periferii. Platí ale i to, že ti, kteří chodí do heren, odsud jezdí za svou hráčskou vášní často do Prahy.

Hráči v Česku prohráli loni v hazardních hrách celkem 39,8 miliardy korun. To je o půl miliardy víc než v roce 2016. Roste zejména podíl hraní na internetu – od loňska v Česku platný nový zákon o hazardních hrách totiž umožnil vstup zahraničních provozovatelů na český trh i provozování her na internetu. Stanovil ale také pravidla pro povolování a dozor, pro přestávky v hraní, maximální sázky i výhry a omezil také reklamu.