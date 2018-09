Česko vyskočilo v žebříčku ekonomické svobody na 30. pozici. Je na úrovni Španělska

Česká republika je 30. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa. Loni se umístila na 37. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku „Economic Freedom of the World Index“ (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. O výsledcích v úterý informoval Liberální institut, který se podílel na přípravě studie.