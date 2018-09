Maláčová chce zvednout životní a existenční minimum. Růst může přijít poprvé po sedmi letech

Na odpor ale ministerstvo práce narazí ve vládní koalici. Hnutí ANO totiž se zvýšením nesouhlasí. „Nepotřebujeme tyto dávky zvyšovat. Nemáme zájem v době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, dále nezaměstnanost podporovat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Maláčová ale míní, že dvě třetiny příjemců těchto dávek jsou lidé, kteří opravdu pracovat nemohou. „Jsou to senioři, zdravotně postižení, matky samoživitelky a podobně. Takže si myslím, že by si to navýšení velmi zasloužili,“ přiblížila. Kabinet bude o návrhu rozhodovat na podzim. Navrhovaný růst obou minim by podle odhadů ministerstva práce přišel státní rozpočet na téměř půl miliardy ročně.