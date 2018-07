Myšlenka suverénních peněz dráždí ekonomy. Banky by přišly o moc, byl by však svět spravedlivější?

Ani euro nezmůže vše

Koneckonců ani u eura není normální chtít od jedné měny vše – varuje Švihlíková. Podle ní by této evropské měně velice prospělo – možná dokonce i zachránilo, kdyby se vedle eura pro zahraniční obchod používaly i národní varianty. „Řada zemí euro a jeho architekturu v současné podobě prostě neunese a neutěšená socio-ekonomická situace po alternativách volá,“ upozorňuje Švihlíková.

Stačí se podle ní podívat na Itálii a její návrh tzv. mini-BOT, tedy paralelní měny. BOT je zkratka pro „buoni ordinari del Tesoro“ tedy krátkodobé dluhopisy. Koaliční strany v Itálii plánují, že by takové cenné papíry vydávaly v malých hodnotách, které by pak mohly být použity příjemci k placení daní a ke koupi veškerých služeb nebo zboží poskytovaných státem, včetně například benzinu na stanicích řízených státem kontrolovanou ropnou společností ENI. To by ale znamenalo vlastně zavedení paralelní měny – tedy cesta, jak připravit zavedení národní měny jako alternativy k euru.

Hledat alternativy, když současný systém produkuje privilegia pro malou část soukromých zisků a renty a na druhé přenáší náklady, je tak podle ekonomky Švihlíkové pochopitelné. „Vollgeld nemusí být tou ideální cestou, ale nabízí jiný pohled na fungování bankovního sektoru a seznamuje i občany s tím, jak skutečně vzniká veřejný statek, kterému říkáme peníze,“ dodává.

„Problém fiat peněz (peněz vytvořených úřední mocí, nařízením – pozn. red.) spočívá v tom, že může být vyroben bez jakýchkoli nákladů a jeho vytvoření vede k jasným nespravedlnostem, které lze považovat vlastně za oprávněné krádeže. Měli bychom se vrátit ke skutečné měně, kterou uznávají všichni, a můj názor je, že se to stane pouze technologií, která zpřísní financování nebo vážnou krizí, která nám připomene základy,“ míní Jollien.

Rizika: alternativní peníze, či návrat plánovaného hospodářství

Mezi hlavní důvody, proč skupina ekonomů, finančních expertů a podnikatelů s iniciativou Vollgeld před čtyřmi lety přišla, patřila snaha o větší stabilitu systému a úsilí zabránit dalším finančním krizím. Podle bývalého guvernéra ČNB a nyní hlavní ekonoma Generali CEE Holdingu Miroslava Singera by se však takový systém mohl dost podobat plánovanému hospodářství.

„Případně by v lepším případě vedle toho vznikl nový sektor vytvářející nějaké jiné peníze a tyto půjčující/investující do projektů, protože takový sektor prostě vždy dlouhodobě přináší hodnotu,“ citovaly Singera Lidové noviny.

„Lidé by si museli zvyknout na chudobu. Často si neuvědomují, že finanční sektor a banky jako instituce, které půjčují na budoucí růst, přinesly sice řadu problémů, ale také bezprecedentní nárůst bohatství v poslední zhruba čtvrtce tisíciletí,“ dodal Singer. A podle viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla by byl takový systém v dobách krize ještě méně odolný než ten současný.

Pokud by opravdu návrh prošel, znamenalo by to jednoduše to, že banky by mohly půjčovat pouze peníze, které si u nich někdo uložil. To by zásadně změnilo celou ekonomiku. „Úroky by prudce vzrostly na tržní úroveň a zpomalil by hospodářský růst. Ten by už dokázaly táhnout pouze inovace, obchod a lidská kreativita, nikoliv nově natištěné peníze. Na druhou stranu by se tím eliminoval hlavní důvod nafukování bublin, tedy hospodářských krizí,“ zamýšlí se Stroukal.

Kdyby se tedy podobný návrh zavedl v Česku nebo případně v eurozóně, zažili bychom tedy období citelně nižšího růstu. Namísto například dnešních pěti procent růstu ekonomiky bychom měli třeba jedno procento. „Na druhou stranu bychom ale nezažili tak snadno budoucí propad o pět procent. Možná by systém suverénních peněz přinesl pomalejší růst, méně inovací, ale rozhodně by byl mnohem lidštější,“ dodává Stroukal.