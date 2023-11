Říct ne StB mě vždycky něco stálo. Demokracie je jediná možnost, říká pamětnice

„Já vždycky říkám, že ke všemu potřebujete smysl pro humor,“ uvedla. „Měla jsem takové kostrbaté osudy. Mě už ve druhé lidové vyhodili ze školy, jednoduše Slovensko bylo nacistické a přišli na to, že židovské a luteránské evangelické děti tam nemají co dělat. Přitom to byla škola Milana Rastislava Štefánika a jeho otec byl evangelický kněz. Takže od samotného začátku jsem vždycky poslouchala nějaké zcestné věci,“ vzpomínala Karvašová.

Ještě jako dítě se starala za druhé světové války o koně partyzánů a její otec byl za pomoc partyzánům zatčen gestapem, nacistickou tajnou policií. Jako dcera lékárníka pak čelila ústrkům ze strany komunistického režimu. Následně byla perzekvována i kvůli manželství s protirežimním prozaikem a dramatikem Petrem Karvašem. StB chtěla, aby donášela na své přátele a známé z literárních kruhů.

„Nebylo těžké podlehnout, já jsem ale měla z domu výchovu už s tím, že jsem nikdy nesměla přijít žalovat. To byla první věc. A otec mi potom řekl, když jsem byla větší, že pokud za mnou přijdou zaměstnanci StB, tak vždycky můžu říct ne do té doby, než by mě začali mučit. Potom už bych nevěděla, kolik vydržím,“ sdělila pamětnice.

Jak sama říká, byla mladá a mladý člověk vše bere na lehkou váhu. „Ale fakt je ten, že vždycky mě to něco stálo, říct ne StB,“ dodala.