Hlavní je se umět rychle rozhodnout a pak nést následky, říká pilot a člen záložního týmu ESA Svoboda

Testování F-35

Jakožto člen přípravného týmu se ve Spojených státech rovněž účastnil týdenního testování letounů F-35, jejichž nákup má představovat největší zakázku ze strany české armády v historii. „Bylo nás tam osm pilotů, od těch nejzkušenějších po ty nejmladší, kteří ještě nezačali létat ani s gripenem. Smyslem bylo vyzkoušet F-35 v relevantních scénářích, v taktických situacích a zjistit, jaká je reálná bojová hodnota letounu v porovnání s jinými generacemi,“ vysvětlil.

Obvinění některých, že česká armáda dělá americkému produktu reklamu, si prý nebere osobně. „Naše práce je čistě odborná, analytická, projektová. Na základě jasně daných kritérií zpracováváme materiály, za kterými si stojíme,“ prohlásil.

Svoboda má pocit, že v Česku panuje jakási odtažitost k významu obrany a bezpečnosti. „Co to je, co je vůbec práce armády, práce pilotů. Spousta lidí si neuvědomuje, že to nejsou hračky, ale letadla, ve kterých by v případě potřeby létali lidé a nasazovali svůj vlastní život,“ zdůraznil.