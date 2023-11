ANO napadlo změnu předčasných důchodů u Ústavního soudu

„S odkazem na článek šest ústavy, který říká, že vládne většina a menšina má právo na ochranu – a my jsme opoziční menšina, která má právo na ochranu –, jsme se obrátili na Ústavní soud,“ konstatovala místopředsedkyně ANO ve středu. Vládní koalice podle Schillerové pošlapává práva opozice opakovaně. „Musí přijít vyšší autorita, která musí říct ‚a dost‘. Touto vyšší autoritou je jedině Ústavní soud,“ podotkla.

Porušení demokratických principů a jednacího řádu sněmovny spatřuje ANO také ve stanovení pevného času hlasování. Schillerová vytýká koaliční většině to, že znemožnila některým poslancům ANO vystoupit na plénu.

Podle ANO vznikla zásadní nerovnost mezi lidmi narozenými do 30. září a od 1. října, kteří po účinnosti novely náhle ztratili nárok, ačkoliv předtím podmínky před tímto datem splnili.

Hnutí ANO vadí, že v legislativním procesu vypadlo klíčové přechodné období dlouhé 13 měsíců. Schillerová upozornila, že vládní návrh s ním počítal. „Bylo tam období, kdy se mohli občané, budoucí důchodci, rozhodnout, že odejdou v limitu pěti let před nárokem na řádný důchod do předčasného,“ připomněla a zdůraznila, že takové rozhodnutí lidé nedělají ze dne na den.

K postupu vlády měl výhrady i prezident Petr Pavel. Poukazoval mimo jiné na to, že nový model mimořádné valorizace bude dražší než dosavadní. Měl i výhrady k zavedení změn bez přechodného období. Vládě také vytkl to, že nevedla intenzivní informační kampaň o plánovaných úpravách, aby se na ně lidé mohli připravit. Normu podepsal 1. září, nová pravidla tak byla zavedena o měsíc později, než si vláda přála.

Novela zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda a jeho úřad už na jaře avizovaly hlavní parametry změn.