Žalobkyně pro Feriho navrhuje okolo tří let vězení

Státní zástupkyně navrhla pro bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění trest okolo tří let vězení. Řekla to v úterní závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se případem zabývá. Svůj návrh přednesou i Feriho obhájci. Závěrečnou řeč by měl pronést také exposlanec, který v minulosti obžalobu popřel. Rozhodnutí by soud mohl vynést ve čtvrtek.