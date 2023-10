Přibývá pacientů s rakovinou prostaty, muži starší 50 let se budou moci nechat preventivně vyšetřit

Před sedmi lety přišel Stanislav Kolb k praktické lékařce kvůli problémům s močením. Po rozboru krve ho poslala na urologii, kde odborníci odhalili rakovinu prostaty v pokročilém stadiu.

„Říkali, že mám už agresivní nádor a že už prorůstá do semenných váčků,“ popsal pacient. Šance na úplné uzdravení by přitom byla vyšší, kdyby test podstoupil dřív. Preventivní program ale tehdy neexistoval. „Mám ještě problém, že se mi to dostalo do žebra, do plic,“ dodal.

Od nového roku budou mít muži možnost takovým problémům předejít. Vyšetření jim nabídne praktik. Na základě výsledků pak rozhodne o další kontrole nebo pacienta odešle k urologovi.

„Urolog pacienta samozřejmě také vyšetří, ultrazvukem a podobně. A následně, pakliže dále trvá podezření, že muž by mohl mít rakovinu prostaty, tak by měla následovat biopsie. To je odběr vzorku z prostaty,“ popsal přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol Marek Babjuk.