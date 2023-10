Tři přihlášky místo dvou. Poslanci schválili změnu pravidel přijímacího řízení na střední školy

Novela podávání zápisových lístků ruší. Nově by uchazeči měli být automaticky přijati do zvolené školy podle svých preferencí a zároveň výsledků v přijímacím řízení. Rozřazení se uskuteční společně pro řádný i náhradní termín zkoušek.

V současnosti mohou žáci poslat papírové přihlášky na dvě vybrané střední školy. Přijetí však musí potvrdit odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity.

Ministr školství podotýká, že to nešlo udělat jiným způsobem. „Jedině bychom museli odložit o rok elektronizaci pro všechny děti, a to bych považoval za velikou chybu,“ dodává Bek.

Na umělecké obory ale budou žáci moci zatím podat přihlášku pouze papírově, přičemž čas mají do konce listopadu. „My budeme muset poté ty přihlášky přepsat do Cermatu,“ uvedla například zástupkyně ředitele ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská Věra Tůmová a dodala, že jde o přechodný rok a není jasné, jakým způsobem to proběhne. Obává se rovněž časového tlaku.

Krejčí: Cermat digitalizaci zvládne

Krejčí posléze v pořadu Události, komentáře znovu ujistil, že digitalizaci Cermat zvládne. „Tvrdíme to od května, kdy jsme se touto cestou vydali a zatím se na tom nic nezměnilo a nepředpokládám, že by se na tom mělo něco změnit.“ Dodal, že do konce roku by mělo být vše připraveno. Cermat podle něj dělá vše pro to, aby změna dopadla dobře.

„Je to všechno, co se dalo udělat takhle narychlo ve třech měsících,“ uvedl s tím, že Cermat rovněž plánuje spustit velkou osvětovou kampaň pro rodiče i pro základní a střední školy. „Aby v únoru, až se to celé spustí, nebyly žádné problémy a vše běželo hladce.“

Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Münich podotkl, že Cermat měl na přípravu skutečně málo času a jde o velmi náročnou práci. Už v minulosti ale označil za hlavní problém spárování školy a žáka. Podle něj se efektivní mechanismus musí zvolit už v příštím přijímacím kole.

Jedním z parametrů je podle něj spravedlnost. „Aby se žáci necítili ukřivdění, že se nedostali na školu, na kterou se měli dostat, protože se tam dostali jiní, horší žáci.“ Druhým parametrem je pak podle něj to, aby žáci při podávání přihlášek znali své šance. „To v okamžiku, kdy za sebou nemají tu přijímací zkoušku, nevědí, protože známky ve škole nebo měření se spolužáky jim nic neříká o tom, jak na tom jsou oproti ostatním zájemcům.“