Chatařům sezona končí, zlodějům začíná. Policie nabádá k zabezpečení objektů

Zloději se obvykle dostávají do nemovitostí nedbale zabezpečenými okny a špatně zajištěnými dveřmi. Výjimkou nejsou ani střešní okna. Proti snadnému vypáčení podle odborníků pomáhají například petlice.

Třeba na jihu Čech více vykradených chat a chalup řešili policisté už během jara a léta. Hlídky tam proto obcházejí rekreační oblasti a kontrolují, jak si lidé majetek na zimu zajistili.

„V našem kraji máme od ledna do této chvíle celkem osm desítek případů vloupání do rekreačních oblastí. Je to o osm případů více než v loňském roce,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.

Majitelé chat mnohdy pomáhají zlodějům například tím, že nechávají venku opřené pracovní nářadí.