Výdejní boxy zažívají boom. Na vesnicích by mohly nahradit některé poštovní služby

Za posledních pět let se počet poštovních schránek snížil o více než tři tisíce. Naopak samoobslužné výdejní boxy zažívají v poslední době boom. Potvrzují to přepravní společnosti, které svá zařízení běžně provozují třeba i v malých obcích. Právě tam by výdejny do budoucna mohly nahradit i některé poštovní služby.