Násilí mezi dětmi a mladistvými přibývá, školy začínají s preventivními programy

Děti mají podle pedagogů tendence opakovat to, co vidí na internetu

Strážníci v Děčíně nabádají děti, aby když násilí vidí, nemlčely. „Jenom to chce takovou tu odvahu, odvahu jít a někomu to říct. Šikanovaný si s tím neumí poradit sám,“ říká děčínský strážník a náměstek primátora pro prevenci kriminality Václav Němeček (nestr. za ANO).

Děti podle pedagogů mají tendence opakovat to, co vidí na internetu. „Tohle bylo, je a bude všude. Vždy se snažily kopírovat něco, co je zakázané. Děti k tomu přijdou mnohem rychleji a mnohem lépe, než děti před deseti, dvaceti lety – bohužel, děje se to,“ sdělila speciální pedagožka ze Základní školy Vojanova v Děčíně Monika Dvořáková.

O přestávce chodbami základní školy prochází také bývalý policista Jan Havlík. Mluví s dětmi a dává jim možnost se svěřit.