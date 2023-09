Vládní koalice řeší zavedení spotřební daně u medoviny nebo ciderů, shodu zatím nenašla

přehrát video Události: Debaty nad zavedením spotřební daně na cidery nebo medovinu Zdroj: ČT24

Tiché víno je v současnosti od daňového odvodu osvobozené, na rozdíl od piva a jiného alkoholu. Zastánci spotřební daně z vína – včetně ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) – chtějí i tímto způsobem zlepšit hospodaření státu. Kritici návrhu, mezi něž patří hlavně lidovci, se obávají o konkurenceschopnost českých vinařů. Když se na konci léta poprvé scházela skupina k možnému zdanění tichého vína, vypadalo to, že jediné, co bude řešit, bude otázka, zda je zdanit, či nezdanit. „Sedmdesát procent vína se do České republiky dováží, a bylo by chytré, abychom našli způsob, jak podpořit hlavně české a moravské vinaře. Nemusíme podporovat to z dovozu,“ uvedl před jednáním místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS).

Tato pracovní skupina by teď ale měla také ještě řešit, co vše by se nakonec mohlo zdanit. Podle ministerstva financí jsou totiž ve stejné kategorii daňového zákona, a tedy osvobozené od spotřební daně, vedle vína i některé druhy medoviny nebo ciderů. K jejich možnému zdanění je ale resort zemědělství zdrženlivý. „Na základě koaliční dohody vedeme debatu, zda tiché víno a jenom tiché víno, skutečně žádné jiné nápoje – cidery a medoviny – tam nebyly otevřeny, jestli u tichého vína bude či nebude nalezena shoda na jiném, novém modelu zdanění v rámci spotřební daně,“ komentoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Závěr pracovní skupiny do konce roku Do kategorie tichého vína spadají podle mluvčí ministerstva financí Petry Vodstrčilové vyjma tohoto produktu i další výrobky, které vznikají kvašením a mají velmi nízký obsah alkoholu – do deseti procent. Patří tam například medovina nebo cider. Pracovní skupina k možnému zdanění tichého vína se na ministerstvu zemědělství znovu sejde ve druhé polovině října. Se závěry by podle dřívějších vyjádření mohla přijít ještě do konce letošního roku. Na to teď podobně jako třeba vinař Zdeněk Tréšek čekají i výrobci medoviny. Mají prý shodné obavy, že v případě zavedení spotřební daně jim přibude nová administrativa a jejich výrobky zdraží. „Když běžnému konzumentovi řekneme, že ta lahev vzroste o osm až deset korun, nebude to lehké,“ přibližuje Tréšek.

Podle výrobce medoviny Jiřího Slámy by zavedení spotřební daně vedlo k dalšímu snižování výroby a propouštění. Ministr zemědělství říká, že bude záležet na výsledné dohodě s resortem financí. Zvažované zdanění vína kritizuje opozice, v otázce dalších produktů už ale jednotná není. „Co se týče například ciderů nebo medoviny, s tím my nemáme problém zvýšit spotřební daň, ale u českých vinařů je to problém,“ upozorňuje předseda poslaneckého klubu hnutí SPD Radim Fiala. To předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová byla podle svých slov vždy proti zavádění spotřební daně na tiché víno a s tím i souvisejících produktů. Bylo by podle ní vhodné najít celounijní řešení, které by srovnalo podmínky v Evropě. To už v minulosti zmiňoval i ministr zemědělství Výborný. Vládní úsporný balíček rozdělí DPH do dvou kategorií Možné zvýšení spotřební daně u tichého vína je předmětem debat v rámci vládního úsporného balíčku, který má přibrzdit hospodaření „v minusu“. Schodky rozpočtů se mají v příštích dvou letech srazit podle vlády zhruba o 151 miliard. Snížení výdajů má přinést 78 miliard korun, zvýšení odvodů pak 72 miliard. Chystané změny DPH nejspíše pocítí každý. Místo tří sazeb mají být jen dvě: dvanáct a dvacet jedna procent. Koalice tím chce zefektivnit výběr. Osvobozené od daní pak budou knihy, do nižšího pásma se dostanou třeba potraviny nebo léky. Do základního míří například nápoje nebo služby kadeřníků. Na 21 procent hodlá koalice zvednout daň z příjmu firem. S vyššími odvody počítá u tabáku, alkoholu, hazardu a nemovitostí. Stoupnou i platby samostatně výdělečně činným osobám, zanikne pak 22 daňových výjimek, například školkovné. A zaměstnanci budou nově platit nemocenské pojištění, v průměru 250 korun měsíčně.