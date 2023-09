Čeští skláři se vzpamatovávají z covidové i energetické krize. A vracejí se na světové trhy

Společnost EVPAS založila rodina Zlatohlávkových na konci 80. let. Specializují se na zdobení skla klasickými technikami. „Nejdřív jsme otevřeli obchod v Doksech, kde jsme ryli a prodávali jsme rovnou v obchodě,“ vzpomíná jednatel firmy Pavel Zlatohlávek. Zájem o výrobky byl podle něj velký. V 90. letech se následně zaměřili na dekorování vysokým smaltem a export. „To byla dřív česká doména, kdy to nikdo na světě neuměl udělat,“ poznamenal Zlatohlávek.

Podobné výrobky vyváželi hlavně do států na východ od Česka, což trvalo až do covidové pandemie. Těsně před jejím vypuknutím se přestěhovali do nových prostor nedaleko České Lípy, kde bývalou textilku přeměnili na sklady a výrobní haly. Jenže zatímco před pandemií do závodu přicházelo padesát zaměstnanců, teď jich mají sedm.

„Bez zaměstnanců, bez práce, to byla docela těžká doba, kdy jsme to s manželkou samozřejmě chtěli prodat, protože jsme už nevěděli, co dál,“ popsal Zlatohlávek. Tuto myšlenku prodeje ale nepodpořily jejich děti a rozhodly se, že se firmu pokusí zachránit.

Kryštof Zlatohlávek společně se sestrou Terezou zjednodušili design a snížili ceny výrobků. Založili e-shop, fungují na sociálních sítích. „Dřív bylo v domácnostech vždycky české sklo a postupem času to vymizelo. Tak jsme to chtěli vrátit do českých domácností a přemýšleli jsme, jak to udělat,“ řekl Kryštof Zlatohlávek.

Postupně také začínají zdobené české sklo znovu vyvážet do světa. Tentokrát například do italských nebo francouzských hotelů a restaurací.