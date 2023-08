Platy nesoudcovských profesí v justici by se měly zvýšit. Stanjura ale zatím neodsouhlasil o kolik

Za rok a půl by tak zaměstnancům soudů měly stoupnout výdělky o necelých pět tisíc. Ani potom se ale nedostanou nad současnou průměrnou mzdu. Cílový stav je podle ministerského návrhu skoro čtyřicet tisíc.

„Je to kompromis, nejsme s ním spokojeni. Nemyslíme si, že u něj můžeme zůstat. Nicméně rozumíme, že státní rozpočet je v nějakém stavu,“ dodal místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk.

Podle návrhu by zaměstnanci v justici dostali zvýšené výplaty zpětně od května. Pro státní pokladnu by to letos znamenalo 200 milionů navíc. V dalších dvou letech by to pak bylo přes půl miliardy ročně. Nic z toho ale zatím resort financí neodsouhlasil.

„Ministerstvo financí se standardně drží zásady, že nekomentuje materiály, které dosud nebyly schváleny vládou a jejich konečná podoba není dosud dojednána,“ sdělila mluvčí Gabriela Krušinová.