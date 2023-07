Děti se trápí čím dál víc. Linka bezpečí spustila kampaň Zvládni 20

Linka bezpečí před šesti lety řešila zhruba pět set hovorů, které se týkaly sebepoškozování. Loni to pak bylo už přes dva tisíce. V letošním roce to má být ještě více, ukazuje to už půlroční srovnání. Spouštěčem bývá zpravidla těžká situace i inspirace na sociálních sítích.

Nově na lince proto spustili výzvu s názvem Zvládni 20, kdy radí, jak překlenout kritických dvacet minut. Poté touha ublížit si slábne. „Zkusím se zaměřit na něco, co mi přináší úlevu, víc pohybu, tančit, dupat, pro někoho zachumlat se. Na nás se obracejí děti, chci se říznout, proto volám, abych zvládl se neříznout,“ líčí vedoucí odborných služeb z Linky bezpečí Kateřina Lišková.