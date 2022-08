Pro děti s depresemi a ohrožené závislostmi připravili adiktologové prázdninový tábor

Speciálního týdenního kempu se v Kladně účastní patnáct dětí od deseti let. Všichni to tam dobře znají. Ve školním roce chodí do adiktologicko-psychologické ambulance na skupinové i individuální terapie.

Jedna z účastnic tábora, Adéla, přišla s mladším bratrem. Oba teď trápí deprese a úzkosti hlavně kvůli rozchodu rodičů. Kemp jim prý pomohl překonat i strach z nového kolektivu.

„Jsou chvíle, kdy se mi vůbec nechce na trénink, nechci být mezi lidmi a radši jsem sama, ale občas to pak dokáže pomoct, že jsem mezi lidmi, a zapomenu na to, ale ne vždy to jde,“ popisuje Adéla. „Díky kempu se mi asi bude chtít víc do školy, takže se nebudu tolik bát,“ zmiňuje bratr.