Vláda schválila novelu zákona o zdravotních službách, zavádí definici telemedicíny

Ministerstvo zdravotnictví vysvětluje svou novelu zákona o zdravotních službách tím, že u zdravotnické dokumentace nyní chybí dostatečná definice. Předpisy počítají navíc především s její listinnou podobou. Předpis tak výslovně stanoví, že dokumentaci lze vést v listinné i elektronické podobě, které je možné také kombinovat.

Jedním z cílů navrhované úpravy je umožnit diagnostiku pacienta na dálku. To už částečně funguje, někteří lékaři s pacienty komunikují například přes videohovor. „Doposud to ale nemělo oporu v zákoně, tato norma by to měla změnit. Po ní by bylo možné třeba vyjednat s pojišťovnami konkrétní úhrady za takovéto konzultace nebo vyšetření na dálku,“ upřesnil redaktor ČT Martin Šnajdr.

„Pokud například chronický pacient nechce absolvovat pravidelné vyšetření u svého praktického lékaře, třeba v období chřipkové epidemie, protože má obavu o své zdraví, lékař mu může nabídnout alternativní vyšetření skrze telemedicínské služby,“ uvedl jako příklad náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Pavlovic ale poznamenal, že některá vyšetření na dálku nebudou možná. Jde například o vstupní prohlídku, kde by technologie dle ministerstva neměly nahradit osobní kontakt.

Na programu jednání vlády byla i smlouva mezi Českem a Slovenskem o státních hranicích nebo akční plán podpory sportu na příští rok. Ministři měli na programu schůze také několik výročních zpráv o loňském roce, ty se týkají činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu, stavu veřejné správy nebo činnosti Národní rady pro duševní zdraví.