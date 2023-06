Češi v prvním čtvrtletí spotřebovali nejméně plynu za více než dvacet let

První místopředseda ANO Karel Havlíček ale tvrdí, že řada domácností šetří, protože na plyn nemá. „Jestliže máme jeden z největších nárůstů cen plynu v celé Evropské unii, a to jen podotýkám, že máme úplně největší nárůst cen elektřiny v Evropské unii, je jasné, že lidé na energiích šetří,“ řekl.

„Začínám být velkým optimistou, protože při tempu plnění zhruba 150 milionů kubíků týdně to vypadá velmi dobře. Co je také velmi příznivé, že se cena plynu drží stále pod pětadvaceti eury za megawatthodinu, což je dvouleté minimum,“ komentoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Čerpadla i fotovoltaika

Například starosta Bolatic Herbert Pavera (TOP 09) bydlí i se svou pětičlennou rodinou ve dvougeneračním domě, který vytápí plynem. Na začátku prosince stál plyn na burze čtyřikrát tolik, co nyní. I proto přes zimu teplotu snížili asi o tři stupně. „Za loňskou topnou sezonu jsme proti té předloňské ušetřili dvacet procent spotřeby plynu,“ řekl.

Mají také tepelné čerpadlo. Současně nyní nainstalovali na dům fotovoltaiku. V plánu ji měli už dřív, panely na střechu ale dali kvůli vysokým cenám energií rychleji. Podobně se v posledních měsících snažila šetřit většina obyvatel Boletic.

Fotovoltaické panely si bude nyní instalovat také společnost Kovona System. Ta vyrábí od součástek do aut po zahradní nábytek. K tomu všemu potřebuje jak plyn, tak elektřinu. Minulý rok jim ceny energií vystoupaly na trojnásobek. „Podařilo se nám to krýt z vlastních zdrojů. Plus samozřejmě jsme řešili s našimi zákazníky rostoucí nákladovost,“ uvedl předseda správní rady firmy David Molina. Nejen proto začali vyrábět úsporněji a využívat třeba i odpadní teplo z kompresorů, kterým ohřívají vodu. V ní se pak omývají už skoro hotové židle.