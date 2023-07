Počet krádeží roste, zloději se zaměřují na potraviny či kosmetiku. Vracejí se také kapsáři, převažují Češi

Murdoch: Raději jezdí do zemí, kde jsou tresty nižší

V klubech zase kapsáři využívají podnapilosti lidí, podle Murdocha jde často o ženy. „Jsou to ženy, které pod falešnou záminkou sexu, kdy ony k vám přijdou, začnou vás osahávat. Takže ona si sahá, co vy kde máte, a pak už na to soustředí svou vlastní činnost,“ sdělil.

Od začátku roku do konce května zaznamenali policisté v Praze 1341 kapesních krádeží. To je zhruba o 150 více než ve stejném období loni. Nicméně v porovnání s posledním předcovidovým rokem je to číslo o téměř polovinu menší, a to i díky policejnímu Kapsa týmu.

„Daří se nám je chytat a dávat jim tresty, tak oni se nás bojí. Jezdí sem tedy v omezenější míře, raději jezdí do zemí, kde tresty nejsou tak vysoké,“ vysvětlil Murdoch. V Česku hrozí kapsářům při dopadení i několik let vězení.