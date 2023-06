Tendr na stavbu druhého úseku metra D stále nemá vítěze. Hrozí, že se projekt nestihne

Metro D je pro Česko největší stavbou za dvě dekády. V současné době se buduje první úsek z celkových čtyř. „Celá trasa by měla být otevřena a zprovozněna na konci roku 2029,“ tvrdil v roce 2022 tehdejší pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Vítěze tendru za 25 miliard korun na druhý úsek linky D ale zatím ani po pěti měsících od konce soutěže dopravní podnik nevybral. „Je potřeba si uvědomit, že se bavíme o jedné z největších infrastrukturních zakázek v ČR za poslední dobu, tam vyhodnocování nabídek může pochopitelně trvat déle,“ vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

„V tuhle chvíli se ukazuje, že se to nestihne, aby to navázalo, a bude to stát Prahu o dost víc práce za konzervaci stavby, čerpání vody, ostrahu a tak dále,“ uvedl pražský zastupitel a člen dozorčí rady dopravního podniku Ondřej Prokop (ANO).