Let do vesmíru je pravděpodobnější, říká Svoboda. Účast na misi Axiom by se podle něj Česku vyplatila

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila loni na podzim, že v jejím záložním týmu astronautů je i český vojenský pilot Aleš Svoboda. Znamenalo to, že by výhledově v delším časovém horizontu mohl letět do vesmíru. Nová nabídka jeho účasti na misi Axiom III by znamenala, že by mohl historicky podruhé opustit Čech planetu Zemi, možná již napřesrok.

Aleš Svoboda míní, že se pravděpodobnost, že poletí do vesmíru, s novou nabídkou nepochybně zvýšila. Upozornil, že ji dostalo – a přijalo – i Švédsko. Že je to soukromá mise, podle něj neznamená, že by byla kvalitativně níže než let organizovaný ESA.