Velká část nádorů se odhalí pozdě. Prevence je základ, vyzvali odborníci

Každých dvacet minut v Česku nějaký pacient s rakovinou zemře, nejčastěji na rakovinu plic, tlustého střeva či konečníku, slinivky, prsu nebo prostaty. V Česku žije také šest set tisíc lidí, kteří se s nádorem léčí nebo se vyléčili.

Riziko zvyšuje podle odborníků například kouření, nadměrné pití alkoholu nebo obezita. Některá vyšetření mohou odhalit už příznaky před nádorem, varovat může také úbytek váhy, nechutenství nebo bolesti zad.

„Rakovina tlustého střeva a konečníku by u řady pacientů v případě včasného podstoupení screeningu vůbec nevznikla,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Lékaři umí už při vyšetření najít ve střevě výrůstky, které rakovině předcházejí, a ty odstraní. Lidé nad padesát let ho mohou podstoupit jednou za deset let nebo jednou ročně test ze stolice, zda v ní není krev.