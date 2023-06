Zvýšené penze míři k seniorům. Průměrný důchod překročí dvacet tisíc

„V té červnové splátce už důchodce obdrží svůj valorizovaný důchod a současně by měl obdržet oznámení o valorizaci poštou, aby věděl, o kolik jsme navýšili jeho konkrétní důchod. Každému důchodci přibude k procentní výměře 400 korun pevná částka a potom 2,3 procenta z té procentní výměry,“ uvedl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

Nižší nárůst valorizace je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) důležitý proto, aby byl důchodový systém udržitelný i do budoucna. „Musíme si uvědomit, že my tyto výdaje státu dnes pokrýváme dluhem a musíme brát ohledy na to, aby dobrá životní úroveň důchodců nebyla jen teď, ale i v budoucnu,“ zdůvodnil.

Kvůli snížení valorizace se poslanci ANO obrátili na Ústavní soud – na rozhodnutí se čeká. Na vyplácení červnových důchodů by to ale nyní vliv mít nemělo.

„Oni se nás ptají – tak máme zaplatit energie, potraviny, léky, cena léků poroste… Takže já si myslím, že prostě pro někoho je to dost a pro někoho to není dost,“ komentoval předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.