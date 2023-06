Nazvat svazek homosexuálů manželstvím je podle Síly zavádějící. Rád bych v tomto patřil na Západ, reagoval Exner

„Jsem přesvědčen, že politici jsou v tomto za naší společností, protože podle průzkumu tři čtvrtě obyvatelstva s manželstvím pro všechny nemá problém,“ řekl Exner.

Síla naopak vychází z průzkumu, podle kterého je pouze třicet procent lidí pro, třicet nikoliv a třicet nemá názor. „A ty my se snažíme v současné době získat na svoji stranu. Je to otázka programu. Jestliže nás zvolilo půl milionu voličů, kdy jsme měli, že nebudeme souhlasit s manželstvím pro všechny, tak je to náš názor a ten prosazujeme,“ upřesnil.

Exner míní, že například v ODS nebo ANO napříč stranami v otázce manželství stejnopohlavních párů není názorová jednota. „Myslím si, že dvě strany jsou pro, což je TOP 09 a STAN, naprostou většinou,“ dodal.