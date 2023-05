Vláda chce upravit náhradní mateřství zákonem, opoziční novelu ale odmítla

Martina Zachariášová nosí dítě jiného páru už podruhé. Chlapce by měla porodit na začátku června. Svým rozhodnutím být náhradní matkou chtěla hlavně pomoct. „Jenom proto, že ona ho nemůže odnosit ze zdravotních důvodů, nevím, proč by nemohli mít svoje dítě, které jim odnosí někdo jiný,“ vysvětluje svůj přístup Zachariášová.

Sama má dva syny. K náhradnímu mateřství se rozhodla ve chvíli, kdy už další vlastní dítě nechtěla. S párem, jehož dítě nyní v sobě nosí, je neustále v kontaktu. „Všechno absolvují se mnou, jsem ráda, že si to užívají. Těší se, připravují,“ vypráví.

Díky náhradnímu mateřství se v Česku ročně narodí odhadem stovky dětí. Podle specialistky na reprodukční medicínu Kateřiny Veselé jde o odbornou léčebnou a lékařsky vedenou metodu, kterou nelze jinými postupy v reprodukční medicíně nahradit.

Zákonné mlčení

Náhradní mateřství zákon ani nezakazuje, ale ani nijak neupravuje. To chtěly změnit poslankyně z hnutí ANO novelou, podle které by za sjednání náhradního mateřství hrozilo až desetileté vězení.

„Jde o kriminalizaci nelegálních, nezákonných praktik zločineckých organizovaných seskupení, která zneužívají šedé zóny právního vakua v Česku k tomu, aby obchodovala, komercionalizovala lidské tělo,“ je přesvědčená jedna z autorek návrhu, poslankyně a exministryně spravedlnosti Helena Válková.

Ke kolika takovým případům ročně v Česku dojde, poslankyně nevědí. Data nemá ani policie. Vláda návrh nepodpořila. Pravidla pro náhradní mateřství ale vytvořit chce. „Právní, vědecká i lékařská problematika je poměrně významná, takže je potřeba to řešit vládním návrhem zákona,“ míní ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Ten by mělo do roka vypracovat ministerstvo spravedlnosti.