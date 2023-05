Pošta od července znovu zdraží. Obyčejné psaní bude stát již 27 korun

Ceny, které Česká pošta pro dopisy stanovila od února, vydrží jen pět měsíců. Od začátku července zdraží obyčejné psaní do 50 gramů v ekonomickém režimu téměř o pětinu. Nyní stojí jeho poslání 23 korun, od poloviny roku to bude 27 korun. Pošta zdražovala obyčejná psaní v posledních měsících vícekrát, před únorem se cena zvýšila i loni v listopadu, a to z 19 na 21 korun.

Opakovaně zdražovalo i doporučené psaní, za jehož doručení bude Česká pošta od července žádat 72 korun místo nynějších 62. Počátkem roku stálo ještě 52 korun. Podobným tempem zdražují i cenná psaní.

„Nadále platí, že držitelé zákaznických karet České pošty budou mít cenu výhodnější. U obyčejného psaní bude cena o jednu korunu nižší, u doporučeného a cenného psaní pak o koruny dvě,“ doplnil Vitík.