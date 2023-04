Berbr stanul před soudem. Vinu odmítl, rozporuje obžalobu z korupce

Jeden z obviněných rozhodčích podle obžaloby dostal za ovlivnění zápasu příslib kariérního postupu mezi hlavní rozhodčí v profesionálních soutěžích. Cílem jednání bylo dosáhnout postupu Vyšehradu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě.

Až dvanáct let vězení

Berbrovi hrozí za činnost v organizované zločinecké skupině až dvanáct let vězení, Rogozovi, Grímmovi a Káníkovi až deset let, většině obžalovaných hrozí za uplácení nebo přijímání úplatku tresty do dvou či do čtyř let vězení.

Média bývalého rozhodčího Berbra dlouhodobě označovala za kontroverzní osobu s velkým vlivem na fotbalové sudí. Rogoz v minulosti čelil obvinění, že se coby funkcionář příbramského klubu pokusil uplatit hráče Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však zprostil obžaloby. Káník zase figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků. Vyšehrad byl kvůli úplatkářské aféře vyloučen z třetí ligy.